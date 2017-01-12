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FT: ‘İltihaplanan ekonomik korkular Türk lirasını vurdu’

— 12 Ocak 2017

Financial Times (FT) gazetesi, “İltihaplanan ekonomik korkular Türk lirasını vurdu” başlığıyla bir yazı yayımladı.

Mehul Srivastana imzalı yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm güçlerde “kontrolü eline geçirmek” için gösterdiği çabalar ile “yükselen terör tehditinin” etkilerinin yabancı yatırımcıları alarma geçirdiği, Türk lirasının Çarşamba günü yüzde 4 azaldığı belirtildi.

2017 yılının Ocak ayının başından beri, liranın dolar karşısında yüzde 12 düştüğü ifade edilen yazıda, şirket yöneticileri ve kamu çalışanları dahil 100 binden fazla kişinin darbe girişimi sonrası tasfiyesine işaret edildi.

FT’nin yazısında ayrıca, Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından yükselen piyasaların tümü zorlanıyor olsa da, “Türkiye’nin yüksek siyasi riskler, döviz kuruna bağlı şirket borçları ve görece düşük Merkez Bankası rezervleri nedeniyle en kırılgan ülke” konumuna geldiği ifade edildi.

“Gittikçe küçülen rezervler karşısında uzmanlar tek çözümün Merkez Bankası’nın faiz artırımı olduğuna inanıyor. Ancak Erdoğan bunun büyümeyi frenleyeceğini söyleyerek, ekonomide hızlı başlangıç hedefiyle – ki bu yere çakıldı- düşük faiz oranları talebinde bulundu.

“Çoğunlukla Cumhurbaşkanı’nın kurallarını izleyen Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın 24 Ocak’ta gerçekleşecek toplantıda artık faiz oranını artırıp artırmayacağı konusunda karar vermesi gerekecek.” (bbctürkçe)

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