Gaziantep, kupada lideri fena çarptı: 3-2
— 12 Ocak 2017
Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ
Türk Ligi Federasyon Kupası’nda büyük sürpriz. Birinci Küme’de kalma mücadelesi veren Gaziantepspor, lider Yalova’yı 3-2 yenerek kupadan safdışı etti.
Pymmes Park sahasında rakibini konuk eden Gaziantepspor, 90 dakika 10 kişi ile oynadığı karşılaşmada muhteşem bir mücadele verdi. Yalova ise rakibini hafife almanın bedelini ağır ödedi. Maçın başında Kamal ve Tashan’ın golleriyle 2-0 öne geçen Yalova oldu. Devre Onur’un golüyle 2-1 bitti. Karşılaşmanın 80. dakikasında skoru 2-2’ye getiren Deniz, bitime üç dakika kala yaptığı vuruşla Gaziantepspor’u çeyrek finale taşıdı: 3-2.
Karşılaşma sonrası konuşan Yalova Kulübü Başkanı Hasan Salih, rakibi küçük gören futbolcularının cezayı çektiklerini belirterek, “Çok iyi mücadeleyi hem de 10 kişiyle vererek tur atlayan Gaziantepspor’u kutlarım” dedi.
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