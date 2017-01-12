Guardian: Kıbrıs için ‘karar anı’

Kervan Gıda’dan da İngiltere atağı— 12 Ocak 2017
Türk şirketlerin markalaşma süreci, yurtdışında da ilginç bir rekabet ortamı yaratıyor.
Times Gazetesi’nin haberinde, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre’ye uçtuğu hatırlatılarak, İngiltere’nin Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün yanında garantör olarak zirvede merkezi bir rol üstlendiği belirtildi.
“Bir çözüm, Türkiye’ye BM Barış Gücü’nde daha büyük bir rol verilmesi olur. Ankara hükümeti, güvenlik kozunu oynarken, anlaşmanın diğer kısımlarının başarıya ulaşıp ulaşmayacağını görmeyi bekliyor. Ancak her şey tahmin edilemez Erdoğan’ın güvenlik konusunda ne kadarına boy eğeceğine bağlı.”
Guardian gazetesinde ise, Atina muhabiri Helena Smith, Cenevre görüşmelerinde Kıbrıs için “karar anının” geldiğini yazdı:
“Delegeler daha çok saatlerin gerekirse durdurulabileceği ‘açık uçlu’ bir süreçten bahsettiler. Aralarından biri, ‘Yıllardır tartışılan bir konunun bir günde çözülemeyeceğinin farkındayız. Müzakereler hafta sonuna uzatılabilir’ dedi.
“Görüşmeleri Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi için son şans olarak gören Anastasiades’ın Türkleri 90 bin mültecinin evlerine dönebileceği bir alan sağlamak konusunda ikna etmek gibi ürkütücü bir görevi var. (bbctürkçe)
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