Hull City’de bir yıldız doğuyor

Türkiyeli baba ile İrlandalı annenin oğlu olan Stephen Akbaş, Premier League takımlarından Hull City’nin Akademi takımında bir yıldız gibi parlıyor.

Burton Albion’da başlayan futbol kariyerini, daha sonra Sheffield Wednesday’de sürdüren ve son iki yıldan beri de kontratlı olarak Hull City’de sürdüren 17 yaşındaki Stephen Akbaş’ın hedefi ise Türk Milli Takımı. Hull City’nin U18 ve U21 takımlarından iki ayağını da iyi kullanması nedeniyle sağ ve sol bek olarak forma giyen genç futbolcu, Ay-Yıldızlı takımın özlemi içinde. Türk Milli Takımı yetkililerinin davetini bekleyen Stephen Akbaş’ın, bir diğer hedefi de Türkiye Süper Ligi’nde forma giymek.

Aslen Mardinli olan ve İngiltere’de 19 yıldan beri yaşayan baba Orhan Akbaş da, emekllik günlerini ailece Kuşadası’nda geçirmeye planlamış durumda. Kebap sektöründe işletmeleri bulunan Orhan Akbaş, oğlunun İrlanda Milli Takımının bir kaç antrenmanına katıldığını belirterek, “Stephen oradaki ortamı pek sevmedi. Onun aklı fikri Türk Milli Takımında ve Türkiye’de oynamak. Biz de zaten artık Kuşadası’na yerleşmeyi planlamış bulunuyoruz. Stephen de Türkiye’de oynamak istiyor. Tabii öncelikli olarak Milli Takımı düşünüyor ve davet bekliyor” dedi.