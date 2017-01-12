Londra Gazete
Son haberler
12 Ocak 2017 - UETD UK‘de görev değişikliği
11 Ocak 2017 - Davos 2017
10 Ocak 2017 - Kız arkadaşını dövüp, bıçaklayan Halil’e 19 yıl 8 ay hapis cezası
9 Ocak 2017 - Zeren Safa ailesi ve arkadaşları tarafından anıldı
8 Ocak 2017 - “İnsan sigarayı önce beyninde bırakmalı”
Home / İngiltere ve Londra / İngiliz Bakan, işverenden yılda 1000 sterlin para istiyor

İngiliz Bakan, işverenden yılda 1000 sterlin para istiyor

— 12 Ocak 2017

İngiltere’nin Göçten Sorumlu Bakanı Robert Goodwill

, ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının ardından AB vatandaşlarını çalıştıran işverenlerden kişi başına yıllık bin sterlin talep edilebileceğini belirtti.

Goodwill, Lordlar Kamarası’ndaki konuşmasında, “Bu yıl nisan ayında AB dışından çalışanlar için ek ücretlendirme getiriyoruz. Hintli bir bilgisayar programcısını dört yıllık kontratla çalıştırmak istiyorsanız vize ücretlerine ve oturum testi ücretlerine ek olarak yıllık bin sterlin ödemeniz gerekecek. İşverenin 4 yıllık kontrat karşılığında 4 bin sterlin ödemesi gerekecek.” ifadelerini kullandı.

Benzer bir uygulamanın İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından AB vatandaşları için de uygulanabileceğini belirten Goodwill, “Bu halihazırda AB dışı vatandaşlar için geçerli. Bunun AB vatandaşlarına da uygulanabileceği önerildi.” diye konuştu.

Goodwill, AB ile yapılacak müzakerelerin sonunda nasıl bir göç politikasının oluşacağına dair şimdiden spekülasyonda bulunmak istemediğini belirterek, “Ek ücretler, İngiliz ekonomisi ve gözardı edilmiş olduklarını hisseden İngiliz çalışanlar için faydalı olabilir.” değerlendirmesinde bulundu. (aa)

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

12 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 828

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close