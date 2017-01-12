Kervan Gıda’dan da İngiltere atağı

Türk şirketlerin markalaşma süreci, yurtdışında da ilginç bir rekabet ortamı yaratıyor.Bunlardan en önemlisi ise gıda sektöründe yaşanıyor.

Türkiye’nin en önemli bisküvi, şekerleme ve çikolata şirketlerinden Yıldız Holding’in ardından, sektörün bir başka oyuncusu Kervan Gıda da İngiltere’nin yolunu tuttu. Kervan Gıda, Britanya’da üretim yapan çeyrek asırlık şekerleme ve çikolata üreticisi Dexters’ı satın aldı. 2016 yılında başlayan satış görüşmeleri önceki gün olumlu sonuçlandı ve anlaşma sağlandı. Kervan Gıda, satın alma sürecini markası Bebeto üzerinden yaptı. Fiyat ise açıklanmadı. Satın almayla birlikte İngiliz Dexters, kendi markasının yanı sıra, Kervan Gıda’ya ait ürünlerin de satışını yürütecek.

İSKOÇYA’DA ÜRETİM YAPIYOR

Kervan Gıda’nın Birleşik Krallık Satış Direktörü Paul Simpson, firmanın 2016 yılında Ada’ya adım attığını söyledi. Simpsons’un İngiliz basınına verdiği bilgilere göre Kervan Gıda’nın Ada’daki satış hacmi de kısa sürede 8 milyon sterline ulaştı. Dexters’ın 25 yılda İngiltere pazarında hızlı bir büyüme gösterdiğini ifade eden Simpsons, “Bu işi genişletmek için sabırsızlanıyoruz. Satın alma ile Bebeto ve Dexters stratejik alanda önemli bir büyüme gösterecek. Hedefimiz 2020 yılına kadar Birleşik Krallık şekerleme pazarının en önemli 5 oyuncusundan biri haline gelmek” dedi.

STAR WARS’A YUMURTA ÇİKOLATA ÜRETİYOR

İskoçya’nın Hamilton kentinde üretim tesisi bulunan Dexters’ın helal ürünleri de dikkat çekiyor. Jelly Bean, Dynastix, Tiger Tongues gibi markaları da bulunan şirketin üretim bandından, çikolatada Star Wars gibi lisanslı ürünler de çıkıyor.

BİRAZ DA KERVAN GIDA’DAN BAHSETMEK GEREKİYOR

‘Dünyada en fazla satış noktası bulunan yumuşak şekerüreticisi’ unvanına sahip Kervan Gıda, aynı zamanda Bebeto markasıyla dünya çocuk gıda pazarında en fazla ürün çıkaran üçüncü şirket. Cirosunda yurtdışı satışın payı yüzde 70 civarında. 100’e yakın ülkeye ihracat yapan Kervan’ın bu alandaki geliri 50 milyon doların üzerinde. Dünyanın en büyük dokuzuncu üretim kapasitesine sahip yumuşak şeker üreticisi. Binden fazla çalışanı bulunan şirketin üretim kapasitesi 43 bin tondan fazla. 2015’te 210 milyon lira ciro yapan firma, 2016’yı da 280 milyon TL’lik satışla kapatmayı hedefl emişti.

ADA’NIN YOLUNU ÜLKER AÇTI

Bilindiği üzere Ada’ya en önemli çıkarmayı yapan ve bölgenin yolunu açan Yıldız Holding olmuştu. Ülker Ailesi, ABD’li Kellogg K.N. ve Burton’s gibi markaların radarında olan İngiliz bisküvi devi United Biscuits’i 2014 yılında satın almıştı. 3 milyar dolara gelen satın alma ile Yıldız Holding, kökleri 184 yıl öncesine dayanan United Biscuits ile bir Türk şirketinin küresel anlamdaki en büyük operasyonuna da imza atmıştı. Bu satın alma Yıldız Holding’i dünyanın üç numaralı bisküvi şirketi konumuna yükseltmişti. Yıldız Holding aynı zamanda Avrupa’da 11, Nijerya, Suudi Arabistan ve Hindistan’da da birer olmak üzere toplam 14 fabrika ile buralarda görev yapan 7 bin 171 çalışanı da bünyesine katmıştı. United Biscuits’in bünyesinde tarihi asırlarla belirtilen markalar öne çıkıyor. Bunlar arasında en bilineni ise İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in doğum günü ve torunu Prens William’ın da düğün pastasını yapan McVities…(Dünya)