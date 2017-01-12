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Kıbrıs görüşmelerinde taraflar haritalarını sundu

— 12 Ocak 2017

İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde devam eden Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını sundu. Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından yerel saatle 19.50’de BM’nin çelik kasasına alınarak kilitlendi. Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Kıbrıs müzakerelerinde son aşamaya gelindiği duyruldu. Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin katılımıyla 12 Ocak’ta Cenevre’de Kıbrıs Konferansı’nın gerçekleştirileceği bildirildi.

Dışişleri BakanlığıKıbrıs meselesine çözüm bulunması için Cenevre’de 12 Ocak 2017 tarihinde Kıbrıs Konferansı’nın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin İyi Niyet Misyonu çerçevesinde sürdürülen çabalar son aşamasına gelmiştir. Bu kapsamda garantör ülkeler TürkiyeYunanistan ve Birleşik Krallık ile Ada’daki iki tarafın katılımıyla Cenevre’de 12 Ocak 2017 tarihinde Kıbrıs Konferansı gerçekleştirilecektir” denildi.

Açıklamada konferansa katılmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Cenevre’ye gideceği duyuruldu. (aa)

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