Koçgiri de finale kaldı: 3-2
— 12 Ocak 2017
Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ
Türk Ligi 2. Küme Federasyon Kupası’nda finaldeki diğer takım Koçgiri oldu.
Pymmes Park sahasında oynanan mücadeleden Koçgiri, 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Küçük Kaymaklı iki kez öne geçtiği karşılaşmada skorları koruyamadı.
Diego ile 1-0 öne geçen Küçük Kaymaklı oldu. Buna William Healey karşılık verdi. Devre 1-1 sonuçlandı. Eren’in vuruşuyla Küçük Kaymaklı yeniden galip duruma yükseldi: 2-1. Koçgiri’nin kazandığı penaltıyı Claudio Abagnale gole çevirdi: 2-2. Oyunun sonlarına doğru yeniden sahneye çıkan William Healey skoru 3-2 yaparak takımının adını finale yazdırdı.
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