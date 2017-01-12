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Koşan kadınların üçte birinden fazlası tacize uğruyor

— 12 Ocak 2017

Sivil toplum kuruluşu This Girl Can Run Community’nin (Bu Kız Koşabilir) anketine katılan kadınların yüzde 60’ı da güvenliklerinden endişe duyuduklarını dile getirdi.

Koşmak giderek daha popüler hale geliyor. Ancak eğer İngiltere’de koşan bir kadınsanız sadece soğukla mücadele etmiyorsunuz.

Yapılan ankete katılan 2000 kadının üçte birinden fazlası tacize uğradığını söyledi.

Kadınlar erkeklerin özellikle laf atma ve kornayla taciz ettiğini, koşarken kendilerini rahatsız ettiklerini belirtti.

BBC’nin konuştuğu bir kadın durumla igili “Bir grup erkek bana laf atıp ıslık çaldı. Gerçekten korkutucu” dedi.

Bazı kadınlar da bunun önüne geçmek için gruplar halinde koşmaya başladı.

Ancak kadınlar, kalabalık olunca daha güvenli olsa da asıl sorunun çözülmediğini, cinsiyetçilikle mücadele için önce erkeklerin eğitilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. (bbctürkçe)

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