Londra’nın merkezinde trafik felce uğradı

Londra Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki hava kirliliğine karşı aralarında siyah taksilerin de bulunduğu araçlar için bazı önlemler almaya yönelik hazırladığı planlar bugün protesto edildi.

Başkentin merkezi bölgelerinden Bank Juction yöresine saat 15.00’den itibaren yönelen yüzlerce siyah taksi şoförü Londra Belediyesi’ni uzun süre protesto etti. Evlerine gitmek için yola çıkanlar bu yoğun trafik karşısında zor anlar yaşarken, bir kısmı taksicileri sosyal medya üzerinden protesto etti, bir bölümü de destek verdi.

Bir twitter kullanıcısı taksicilerin eylemini ‘Katliam’ olarak nitelerken, bir başka kullanıcı “Londralı taksiciler, Bank Juction’daki trafiği engelledi. Otobüsler yollarda kaldı, insanlar yağış altında evlerine ulaşmaya çalıştı” diye yazdı.

Bazı twitter kullanıcıları ise “Başarılar London Taxi”, “Tlf tamamen başarısız oldu” ve “Dünyaca ünlü Londra taksilerine desteğinizi gösterin” yazılı mesajları paylaştı.

Londra Belediyesi Polis sözcüsü ise acil durum araçlarının geçişi için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, diğer araç sürücülerinin mümkün olduğunca alternatif rotalardan yollarına devam etmelerini önerdi.