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DİKKAT! Londra’ya bugün çok kar yağacak

— 12 Ocak 2017

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office) başkent Londra’da halkı bugün başlaması beklenen kar yağışı ve buzlanma tehlikesi için uyardı.

Çarşamba gecesinden itibaren  ve bu sabah hava sıcaklığının oldukça düşeceği belirtilirken, Channel üzerinden esecek sert rüzgarlarla yağmurun karşılaşmasından ciddi bir kar yağışı beklendiği de vurgulandı. Kente bugün (Perşembe) yağması beklenen karın 2-5 cm arasında olacağı, ancak bazı bölgelerde 5-10 cm’lik yağışın da görülebileceği de ifade edildi.

Met Office yetkilisi yaptığı açıklamada, “Başlangıçta emin değildik. Ancak şimdi yüksek kar birikimi riski var” dedi. Karın, özellikle akşam saatlerinde, işyerlerinin boşalmasından sonra yoğunlaşan trafikte önemli zorluklar doğurabileceği belirtilirken, yayalar için de yollarda aşırı buzlanma sonucu tehlikeli durumlarla karşılaşma riskinin de çok olabileceği uyarılarında bulunuldu.

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