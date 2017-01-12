Örge Volkan yarın akşam Cyprus Garden’da
— 12 Ocak 2017
Kıbrıslı genç Anadolu rock sanatçısı Örge Volkan’ın Cyprus Garden sahnesinde vereceği konsere ilgi oldukça fazla… 13 Ocak akşamı sahne alacak Örge Volkan için hayranları şimdiden yerlerini ayırttılar.
Londra’da eğlencenin 1 numaralı adresi Cyprus Garden’da hayranlarıyla buluşacak olan Örge Volkan, Anadolu rock tarzıyla seslendireceği birbirinden güzel şarkılarla kendisini dinlemeye geleceklere oldukça hareketli bir gece yaşatacak.
Örge Volkan konserine bilet almak için 075 3533 3346 numaralı telefondan Taçkın Çakır’a, 075 0680 9051 numaralı telefondan da Hüseyin Cemgünal’a ulaşabilir veya Cyprus Garden’ı 020 3478 7382 numaralı sabit hattan arayabilirsiniz.
Yorum bırak