Oscar’ı hak edenler, sağımda ve solumdaki beyefendilerdir

Tarihi Kıbrıs zirvesinin sürdüğü İsviçre’nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres basın toplantısı düzenledi.

Guterres’e KKTCCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis de eşlik etti. Guterres, “İki toplumlu federal bir çözüm için, bir cumhuriyetin oluşturulması için yakınlaştık. Ama yapılacak şeyler var ve bunun uygulanması için bazı enstrümanların olması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Guterres, “Eğer bu bir sinema yarışması olsaydı Oscar’ı hak edenler, sağımda ve solumda görmüş olduğunuz beyefendiler bunu kazanırdı. BM de yardımcı oyuncu ödülünü alırdı” diyerek, ilginç de bir benzetme yaptı.