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Özcan Kuyumculuk’a uğramadan altın alışverişi için karar vermeyin

— 12 Ocak 2017

Londra’da Harringay ve Waltham Cross olmak üzere iki şubesiyle hizmet veren Özcan Kuyumculuk; her türlü altın, pırlanta, takı koleksiyonlarının yanı sıra marka saatlerle de başta Türkiyeli olmak üzere geniş bir kesimin vazgeçilmez alışveriş adresi olmaya devam ediyor.

ATASAY VE ALTINBAŞ İNGİLTERE BAYİİ

Atasay ve Altınbaş’ın İngiltere’deki tek bayii olan Özcan Kuyumculuk; Armani, Citizen, Swatch, Seiko gibi dünya markası saatleri de müşterilerinin beğenisine sunuyor. Özcan Kuyumculuk, Christmas ve diğer özel günlerde yaptığı kampanyalarda da adından söz ettiriyor.

Kuzey Londra’da alışverişin oldukça hareketli olduğu Harringay ile ekonomide son dönemde ivme kaydeden Waltham Cross’da ciddi bir müşteri kitlesi bulunan Özcan Kuyumculuk, altın alışverişi için Türkiye’ye gitmeyi planlayanlara da Londra’da çok önemli bir alternatif teşkil ediyor.

Özcan Kuyumculuk Waltham Cross Şube Yöneticisi Cihan Özcan

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE YÜKSELEN DEĞER

Altın ve mücevher alışverişi yapmak isteyenlere, “Gerek çeşit ve marka, gerekse uygun fiyat ve ödeme kolaylığı sağlayan Özcan Kuyumculuk’a uğramadan karar vermeyin” diyen, firmanın Harringay Şube Yöneticisi Fevzi Özcan ile Waltham Cross Şube Yöneticisi Cihan Özcan, uzun yıllardır Londra’da kuyumculuk sektöründe kendine önemli bir yer edinen Özcan Kuyumculuk’un gelecekte de yükselen bir değer olacağına dikkat çektiler.

“ALTIN ALIŞVERİŞİ İÇİN TÜRKİYE’YE GİTMENİZE GEREK YOK”

Fevzi Özcan ile Cihan Özcan, Türkiyeli toplumda yıllardan bu yana önemli bir tartışma konusu olan ‘Altın Türkiye’de mi, yoksa Londra’da mı daha hesaplı?’ sorusuna ise şu cevabı verdiler: “Londra’da sattığımız altının fiyatı Türkiye’ye göre daha ucuz. Dolayısıyla insanlarımız altın alışverişini burada yaparlarsa daha kazançlı çıkarlar. Satış sonrası hizmet için de en doğrusu budur. Bu konuda toplumda algı değişikliği yapmayı başarmalıyız.”

 Özcan Kuyumculuk Harringay Şube Yöneticisi Fevzi Özcan

ARADIĞINIZ HER ÇEŞİT TAKIYI BULABİLİRSİNİZ

Özcan Kuyumculuk’ta her zaman, yeni sezona ait altın çeşitleri, pırlantalar, takılar, ziynetler, çeyrek, yarım, tam, Ata, Cumhuriyet altınları ile marka saatleri bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken; Özcan Kuyumculuk’un aşağıdaki adreslerine gitmek veya telefon numaralarını arayarak istediğiniz ziynet eşyası veya saatle ilgili detaylı bilgi almak…

Harringay Şubesi (383 Green Lanes, Harringay, London, N4 1ES, Tel: 020 8348 1342)

Waltham Cross Şubesi (107 High Street, Waltham Cross, Herts, EN8 7AN, Tel: 019 9276 2146)

 

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