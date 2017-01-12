UETD UK‘de görev değişikliği

Koşan kadınların üçte birinden fazlası tacize uğruyor— 12 Ocak 2017
İngiltere’de tek başına dışarda koşan kadınların üçte birinden fazlası erkeklerin tacizine uğruyor.
Dr. Turhan Özen başkanlığında bir yılını geride bırakan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği 2017 yılı ile birlikte birim başkanlıklarında 1-2 yılını dolduran isimlerde değişikliğe gitti.
Özen yaptığı açıklamada, UETD UK’nin büyük bir aile olduğunu ve herkesin birbirine deneyimlerini aktararak sürekli yenilenip, geliştiklerini söyledi. Her birimin ekip halinde çalıştığını söyleyen Özen, yeni yönetim kurulunu şu şekilde oluşturdu:
Başkan: Dr. Turhan Özen
Genel Sekreter: Ali Demirci
Muhasip: İbrahim Altun
Kadın Kolları Başkanı: Reyhan Yazıcı Kızılağaç
Gençlik Kolları Başkanı: Dr. Egemen Tezcan
Halka İlişkiler Kadın Başkanı: Naciye Batkitar
Halkla İlişkiler Başkanı: Ali Kılınç
Siyasi İşler Başkanı: Ahmet Demirtaş
Teşkilatlanma Başkanı: Faruk Haksoy
25 kişiden oluşan UETD UK Bölge Karar Yönetim Kurulu(BKYK) ise şu isimlerden oluşuyor:
UETD UK Yönetim Kurulu, Şükrü Aybakar, Muttalip Ünlüer, Erdal Yetimova, Yusuf Kılınç, Abdullah Güven, Denis Ali Kaya, Dursun Nalbant, Merve Demir, İzzet Ceren, Enes Ölçer, Servet Kaya, Celal Tankişi, Abdulhakim Dağ, Osman Paköz, Mustafa Şimşek, Mehmet Köleş, Engin Sicimoğulları.
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