UETD UK‘de görev değişikliği

Dr. Turhan Özen başkanlığında bir yılını geride bırakan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği 2017 yılı ile birlikte birim başkanlıklarında 1-2 yılını dolduran isimlerde değişikliğe gitti.

Özen yaptığı açıklamada, UETD UK’nin büyük bir aile olduğunu ve herkesin birbirine deneyimlerini aktararak sürekli yenilenip, geliştiklerini söyledi. Her birimin ekip halinde çalıştığını söyleyen Özen, yeni yönetim kurulunu şu şekilde oluşturdu:

Başkan: Dr. Turhan Özen

Genel Sekreter: Ali Demirci

Muhasip: İbrahim Altun

Kadın Kolları Başkanı: Reyhan Yazıcı Kızılağaç

Gençlik Kolları Başkanı: Dr. Egemen Tezcan

Halka İlişkiler Kadın Başkanı: Naciye Batkitar

Halkla İlişkiler Başkanı: Ali Kılınç

Siyasi İşler Başkanı: Ahmet Demirtaş

Teşkilatlanma Başkanı: Faruk Haksoy

25 kişiden oluşan UETD UK Bölge Karar Yönetim Kurulu(BKYK) ise şu isimlerden oluşuyor:

UETD UK Yönetim Kurulu, Şükrü Aybakar, Muttalip Ünlüer, Erdal Yetimova, Yusuf Kılınç, Abdullah Güven, Denis Ali Kaya, Dursun Nalbant, Merve Demir, İzzet Ceren, Enes Ölçer, Servet Kaya, Celal Tankişi, Abdulhakim Dağ, Osman Paköz, Mustafa Şimşek, Mehmet Köleş, Engin Sicimoğulları.