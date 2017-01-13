“AKP’ye karşı nasıl bir tavır alınmalı?”

İngiltere’de yaşayan Alevi vatandaşlar Türkiye’de çıkarılmak istenen Alevi-Sünni çatışması ve AKP hükümetinin Alevilere yönelik artan baskılarına karşı bir araya geldi.

Britanya Alevi Federasyonu çağrısı ile İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevinde bir araya gelen vatandaşlar Türkiye’deki Alevilere yönelik devlet politikaları ve ötekileştiren propagandaları ele alarak “Ne yapmalı?” sorusuna cevap aradı.

Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Britanya Alevi Federasyonu Kadınlar Birliği Başkanı Özlem Şahin, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Tugay Hurman, Northamptonshire Alevi Kültür Merkezi Başkanı Maksut Demir, Croydon Alevi Kültür ve Cemevi Başkanı Mahmut Aydoğan, Leicester Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Mehmet Durna, Ali Dereli Dede, Dertli Divani Baba, İAKM ve Cemevi Yönetiminden Kadir Yılmaz, yazar Abbas Tan ve ozan Ali Sizer’den oluşan divan konuşmalar gerçekleştirdikten sonra toplantıya katılanlar da söz aldı.

Ortak hareket ile birlik çağrısı yapılan konuşmalarda farklı protesto yöntemleri ile uygulamalardan duyulan rahatsızlıkların demokratik ve etkili biçimde ifade edilme yöntemleri tartışılıp, diplomatik düzeyde adımların atılması için İngiliz Parlamentosundaki Alevi Sekretaryasının da gerekli çalışmalara başlaması ön görüldü.

Birleşik Krallık’ta yaşayan başta tüm Alevi vatandaşlar olmak üzere Türkçe konuşan tüm toplumların alınan ortak karar doğrultusunda gerçekleştirilecek protestolara destek vermelerinin de gerektiğinin vurgulandığı toplantı sonrasında BAF’tan yazılı bir açıklama yapıldı.

“Ülkemiz Karanlığa Sürükleniyor! Britanya da yaşayan Alevi toplumu ve Alevi dostları olarak, Türkiye’nin komşuları olan Suriye ve Irak gibi, iç savaşa sürüklenmesini istemiyoruz! Türkiye de gerici ve ırkçı bir anayasaya Hayır diyoruz! Öfkeye Değil Vicdanlara Sesleniyoruz!” ifadeleri ile başlayan açıklamada “Ne Yapmalıyız?” sorusuna şöyle cevap verildi:

“Britanya, Avrupa ve Türkiye’de dost kurumlarla birlikte hareket ederek ülkemizdeki bu karanlığa karşı ortak mücadele edeceğiz. Britanya’da halkımızla her alanda dayanışma içinde olan politikacı, sanatçı, akademisyen, demokratik siyasi partiler, uluslararası af örgütü, insan hakları dernekleri, çevreci guruplar, medya kurumları, demokratik kadın hareketleri ve dostlarımız ile buluşarak aydınlık bir gelecek için mücadelemizi birlikte yürüteceğiz. Ulu Ozanlarımız, Pirlerimiz ve Mürşitlerimizden aldığımız bilinçle her alanda demokratik protestolar gerçekleştirerek bu karanlığa karşı duracağız. AKP ve Uluslararası yandaşlarının bize dayattığı yaşam tarzını kabul etmeyeceğiz ve karanlık emellerine ulaşmalarını engelleyeceğiz. Öfkeye değil vicdanlara sesleneceğiz. Ülkemizde demokratik, barışçıl, özgür, laik bir yaşamı inşa etmek için Gelin Canlar Bir Olalım!”