Aralık ayın en iyileri İbrahimovic ve Mkhitaryan

Londra’da Harringay ve Waltham Cross olmak üzere iki şubesiyle hizmet veren Özcan Kuyumculuk; her türlü altın, pırlanta, takı koleksiyonlarının yanı sıra marka saatlerle de başta Türkiyeli olmak üzere geniş bir kesimin vazgeçilmez alışveriş adresi olmaya devam ediyor.