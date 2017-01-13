Aralık ayın en iyileri İbrahimovic ve Mkhitaryan

Nutella’dan kanserojen madde iddiasına karşı kampanya— 13 Ocak 2017
Nutella’nın imalatçısı Ferrero yağın güvenli olduğunun vurgulandığı bir reklam kampanyası başlattı.
Premier Lig’de ayın futbolcusu ve golü ödülleri Manchester Unitedlı futbolculara gitti.
Aralık ayında Manchester ekibiyle ligde 6 maça çıkan 35 yaşındaki Ibrahimovic, hiç kaybetmedikleri bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performansıyla takımının skor yüküne katkıda bulundu.
Manchester United‘da sezon başından bu yana performansı tartışılan Ermeni orta saha oyuncusu Mkhitaryan’ı “akrep vuruşuyla” attığı gol, Aralık ayının en iyisi seçildi. 27 yaşındaki futbolcu, Sunderland ile oynadıkları ve 3-1 kazandıkları maçın 86. dakikasında takımının son golünü şık bir vuruşla kaydetmişti.(haberler.com)
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