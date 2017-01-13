Erdoğan: Kıbrıs’tan Türk askerinin çekilmesi söz konusu olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Kıbrıs’taki askerlerini tamamen çekmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

İstanbul’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Cenevre’deki Kıbrıs görüşmelerine de değinen Erdoğan, “Eğer böyle bir şey olacaksa her iki tarafın da askerini çekmesini gerekir” dedi.

Güney Kıbrıs ve garantör ülkelerden Yunanistan’ın hala farklı bir beklenti içinde olduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye’nin olmadığı garantörlüğü kimse beklemesin” diye konuştu.

Erdoğan açıklamasında, Kıbrıs için önerilen yönetim sistemine de tepki gösterdi:

“Annan Planı’nın artık geçerliliği yok. Şimdi yeni bir müzakere sürecidir. Bire dört, yani bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi başkanlık yapacak, dört dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başkanlık yapacak, böyle bir şey de olamaz. Bunu daha önce de konuşmuştuk; bire iki, bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi liderliği alacak, iki dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yönetimi alacak.

“Adil olan budur. Yani biz orada adil, kapsayıcı bir barış istiyorsak ölçüsü budur. ‘Bunun dışında bizden kimse bir şey beklemesin’ dedik, bunu yetkililerine söyledik.”

ANASTASİADİS: TÜRK ASKERLERİNİN ÇEKİLMESİ BARIŞIN KESİN KOŞULU

Görüşmelerde Kıbrıslı Rumları temsil eden Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ise bugün Cenevre’de yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Ada’da bulunan yaklaşık 30 bin askerini çekmesinin Kıbrıs’ta yapılacak bir barışın kesin koşulu olduğunu söyledi.

Nikos Anastasiadis “Pozisyonumuz sabit. Türk ordusunun çekilmesi konusunda anlaşmamız lazım” dedi.

Umutlu olmak için nedenler olduğunu belirten Anastasiadis, “gerçek bir ilerleme” kaydedildiğini söyledi.

Anastasiadis, teknik müzakereleri yürüten uzmanların “radikal bir şekilde farklı” güvenlik düzenlemelerini hayata geçirmeye çalışacaklarını, eğer bu gerçekleşirse siyasi müzakereler için masaya dönüleceğini söyledi.

BM TEMSİLCİSİ EIDE: GARANTÖRLER ONAYLAMADAN DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide de gazetecilere yaptığı açıklamada, liderlerin “açık ve dürüst” paylaşımlarda bulunduğunu söyledi. Eide garantör ülkelerin onayı olmadan güvenlik ve garantörlük konusunda mevcut anlaşmalarda bir değişiklik yapılamayacağına dikkat çekti.

Ada’nın yeniden birleştirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğunda Pazartesi günü Cenevre’de başlayan barış görüşmelerine Perşembe günü garantör ülkeler Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’ın dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu, Boris Johnson ve Nikos Kotzias da katılmıştı. Görüşmeler 18 Ocak teknik heyetler nezdinde sürecek.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise dün Kıbrıs’ta çözüme yakın olduklarını ancak kimsenin hemen bir mucize beklememesi gerektiğini söylemişti. (bbctürkçe)