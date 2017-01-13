Londra Gazete
Son haberler
13 Ocak 2017 - Pazarcıklılar 7’inci dayanışma gecesinde buluştu
13 Ocak 2017 - “AKP’ye karşı nasıl bir tavır alınmalı?”
12 Ocak 2017 - UETD UK‘de görev değişikliği
11 Ocak 2017 - Davos 2017
10 Ocak 2017 - Kız arkadaşını dövüp, bıçaklayan Halil’e 19 yıl 8 ay hapis cezası
Home / Spor / Forest’ta Kem Kemal istifa etti

Forest’ta Kem Kemal istifa etti

— 13 Ocak 2017

Kem Kemal ve Tolga Hüssein

Essex Senior League Premier League’de mücadele eden Waltham Forest’ta görev değişikliği oldu.

Sezona fırtına gibi başlayan, lig ve kupada uzun süre başarılı sonuçlar aldıktan sonra geçen yılın son aylarında düşüşe geçerek yarıştan kopan Waltham Forest’ta Menajer Kem Kemal, geçtiğimiz günler içinde yönetime istifasını sundu.

Kem Kemal, yeni sezon için takımın önünü açmak amacıyla istifa kararı verdiğini, yardımcısı Tolga Hüssein ile birlikte Waltham Forest’ı bıraktıklarını açıkladı.

Forest’ta boşalan göreve şimdilik 21 yaşaltı takımı çalıştırıcısı Elijus Jutkevicius getirildi.

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

12 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 828

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close