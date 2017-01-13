Forest’ta Kem Kemal istifa etti

Perakende sektörü yılbaşı satışından memnun— 13 Ocak 2017
İngiltere’de perakende sektöründe mağaza ve internet üzerinden satışlar Noel ve yılbaşı öncesinde, Brexit sonrası endişelerine rağmen artış gösterdi.
Essex Senior League Premier League’de mücadele eden Waltham Forest’ta görev değişikliği oldu.
Sezona fırtına gibi başlayan, lig ve kupada uzun süre başarılı sonuçlar aldıktan sonra geçen yılın son aylarında düşüşe geçerek yarıştan kopan Waltham Forest’ta Menajer Kem Kemal, geçtiğimiz günler içinde yönetime istifasını sundu.
Kem Kemal, yeni sezon için takımın önünü açmak amacıyla istifa kararı verdiğini, yardımcısı Tolga Hüssein ile birlikte Waltham Forest’ı bıraktıklarını açıkladı.
Forest’ta boşalan göreve şimdilik 21 yaşaltı takımı çalıştırıcısı Elijus Jutkevicius getirildi.
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