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GS FC (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle anlattılar)

— 13 Ocak 2017

Excellence Mortgage Türk Ligi 2. Küme’de ilk yarıyı GS FC lider olarak tamamladı. GS FC ilk yarı sonunu tek yenilgiyle kapatıp zirveye yerleşti.

SERCAN KARATAŞ (GS FC)

GS FC yetkilisi ilk yarının değerlendirmesi ve ikinci yarı hedefini şöyle kaydetti:

GS FC (Sercan Karataş)

Sezonu hedeflediğimiz gibi zirvede bitirdik. İlk defa bir kulüp kurup,yönetmenin getirmiş olduğu tecrübesizlikte dolayı ligdeki tek puan kaybımızı kural hatasından dolayı yaşamamız üzücüydü, ama genel tablodan mutluyuz.

Sezon başlarında maçları büyük gol farklarıyla kazansakta performans olarak istediğimiz seviyede değildik. Ama haftalar ilerledikçe potansiyellerine çok güvendiğimiz oyuncularımız kalitelerini sahaya yansıtmaya başladı ve takım olarak inandığımız futbol kalitesine ulaştık. Sezonun ilk yarısını Birinci Ligin zorlu takımı Dumlupınar’ı kupadan 3-1’le yenip eleyerek iyi bir kapanış yaptık.

Sonuç olarak hala 2 kulvarda şampiyonluk için yarışıyoruz. Hedefimiz 2 kupa. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zor bir ikinci yarı bizi bekliyor. Rakiplerimiz kadrolarını güçlendiriyor. Bunun bilincindeyiz. Lakin şampiyonluk (lar) için oyuncularımıza güvenimiz sonsuz.

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