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İlk kar Londra’ya indi

— 13 Ocak 2017

 

Bromley İstasyonu’ndaki platform karla örtüldü.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office)’in üst üste yaptığı uyarılardan sonra Londra’ya ilk kar dün akşam 17.00 sularında düştü.

Güney Londra’da Kingston, Croydon ve Bromley’e yağan ilk karın ardından daha sonraki saatlerde de Kuzey ve Batı Londra bölgelerinde Hampstead, Muswell Hill, Islington ve West Brompton da yağış altında kaldı. Kar, sert rüzgarlar ve ardından buzlanma İngiltere’nin büyük kısmını etkilerken, birçok yerde şehirlerarası ulaşımda kesintiler yaşandı, bazı okullar tatil edildi.

Kar yağışı Londra’da genelde tutmasa da, ulaşımda ağında zaman zaman aksaklıklara neden oldu. Waterloo İstasyonu’nda büyük yolcu kalabalığı ve izdiham meydana gelirken, Canarya Wharf’da metroda gecikmeler yaşandı.

Heathrow Havalimanından 80, Gatwick’ten de dört uçak seferi aşırı rüzgarlar nedeniyle iptal oldu.

Bu arada sosyal medyada özellikle twitter paylaşımcıları Londra’daki kar görüntülerini yayınladı. Lilo adlı birkullanıcı, Tolworth’taki yoğun kar yağışını ilk paylaşan kişi oldu. Coulsdon İstasyonu’ndaki kar görüntüleri de Sam Hill tarafından sosyal medyaya yansıdı. Bromley İstasyonu’nun platformunu tamamen örten kar görüntüleri de çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından duyuruldu.

İlk kar Güney Londra’ya indi.

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