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İngiltere’den “Kıbrıs Konferansı” açıklaması

— 13 Ocak 2017

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Kıbrıs’ta çözüm için bu ay önce teknik daha sonra ise siyasi görüşmelerin yapılacağını belirterek, “Kararlılık ve siyasi istekle, tarihi bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Kıbrıs müzakerelerinde dün garantör ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Cenevre’de yapılan Kıbrıs konferansında hazır bulunan Johnson, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Son birkaç gündür Kıbrıs’la ilgili bir çözüm bulmak için, özellikle de birleşmiş bir Kıbrıs’ın güvenlik geleceğiyle ilgili kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyorum. Uzmanlar, bu ayki siyasi düzeydeki görüşmelerden önce 18 Ocak’ta bir araya gelecek. Kararlılık ve siyasi istekle, tarihi bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyorum.”

İngiliz hükümeti görüşmelerden önce, “müzakerelere açıklık ve esneklik anlayışıyla yaklaşıldığı” müddetçe bir çözüme ulaşılabileceğini vurgulamıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD’den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan da, Cenevre’deki müzakerelerden önce Ankara ve Atina’yı ziyaret etmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs müzakerelerinde teknik konuları konuşmak üzere 18 Ocak’ta uzmanların, daha sonraki bir tarihte ise bakanların bir araya geleceğini, buradan bir sonuç çıkması halinde de başbakanları davet edeceklerini söylemişti.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin görüşmelerin ara verilmeden sürmesini talep ettiğini ancak Yunanistan tarafının zaman istediğini ifade etmişti. (aa)

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