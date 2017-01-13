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‘Kıbrıs Evi’ ilk günden doldu taştı

— 13 Ocak 2017

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Yeni yönetimi ve yenilenen dekoruyla Kuzey Londra’da eğlence sektörünün vazgeçilmez adreslerinden birisi olmaya aday, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi (TCCA) binasının giriş katındaki ‘Kıbrıs Evi’nde geleneksel lezzetler adeta resmi geçit yapıyor.

Masaları donatan sayısız çeşitte mezenin yanı sıra Kıbrıs mutfağının geleneksel tatları da Kıbrıs Evi ziyaretçilerine doyumsuz bir gece yaşatıyor. Harringay’deki Kıbrıs Evi’nde konuklara, ağırlıkla Türk Sanat Müziği parçalarından oluşan canlı müzik ziyafeti de çekiliyor.

Geçtiğimiz hafta kapılarını açan Kıbrıs Evi, daha ilk günden doldu taştı. Kıbrıs lezzetleri eşliğinde dost sohbetlerine ev sahipliği yapan mekan, Londra’nın önde gelen toplum ve iş insanlarını da bir araya getirdi.

Londra Gazete ekibi de, oldukça hareketli geçen 2016 yılının yorgunluğunu, gazetenin Genel Müdürü Yılmaz Özyiğit’in ev sahipliğinde Kıbrıs Evi’nde attı. Londra Gazete ekibi, gecede moral depoladı ve canlı müzik eşliğinde stres attı.

628-630 Green Lanes, Harringay, London N8 0SD adresindeki Kıbrıs Evi’nden rezervasyon yaptırmak için Yusuf Mertcan (07956 569 219) ile Yusuf Joe’yi (07960 362 935) arayabilirsiniz.

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