Kıbrıs görüşmeleri: BM Genel Sekreteri’nin ‘uyarı notu’

İlk kar Londra’ya indi— 13 Ocak 2017
İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office)’in üst üste yaptığı uyarılardan sonra Londra’ya ilk kar dün akşam 17.00 sularında düştü.
İngiliz gazeteleri, Cenevre’de sona eren Kıbrıs görüşmelerine de sayfalarında yer ayırıyor.
Guardian gazetesinin Diplomasi Editörü Patrick Wintour, BM Genel Sekreteri’nin “çözüme yaklaşıldığı” ifadelerine değinirken, görüşmelerin “hızlı geçtiği ama çarpıcı bir değişim olmadığı” yönünde izlenim edinildiğini aktardı.
Yazıda, BM Genel Sekreteri’nin halen Türk ve Rum tarafların tatmin olacağı yeni bir güvenlik planının çıkarılmasına ihtiyaç olduğu yönündeki açıklaması, bir “uyarı notu” olarak tanımlandı. (bbctürkçe)
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