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Kıbrıs görüşmeleri: BM Genel Sekreteri’nin ‘uyarı notu’

— 13 Ocak 2017

İngiliz gazeteleri, Cenevre’de sona eren Kıbrıs görüşmelerine de sayfalarında yer ayırıyor.

Guardian gazetesinin Diplomasi Editörü Patrick Wintour, BM Genel Sekreteri’nin “çözüme yaklaşıldığı” ifadelerine değinirken, görüşmelerin “hızlı geçtiği ama çarpıcı bir değişim olmadığı” yönünde izlenim edinildiğini aktardı.

Yazıda, BM Genel Sekreteri’nin halen Türk ve Rum tarafların tatmin olacağı yeni bir güvenlik planının çıkarılmasına ihtiyaç olduğu yönündeki açıklaması, bir “uyarı notu” olarak tanımlandı. (bbctürkçe)

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