Nutella’nın marketlerde yasaklanma ihtimali var— 13 Ocak 2017
Nutella içerisinde bulunan yoğun Palmiye Yağı (Palm Oil) oranları sebebiyle kanserojen etkisinin büyük olduğunu ve satımının durdurulmasına dair bir kampanya başlatıldı.
Nutella içerisinde bulunan yoğun Palmiye Yağı (Palm Oil) oranları sebebiyle kanserojen etkisinin büyük olduğunu ve satımının durdurulmasına dair bir kampanya başlatıldı.
İddialara kısa sürede yanıt veren Nutella’nın üretici firması Ferrero durumu inkar ederken, palmiye yağının ürünlerinde kullanılmadığını belirtti. Geçtiğimiz Mayıs ayında European Food Standards Authority tarafından açıklanan ve az miktarda bile kullanılmış olsa da, palmiye yağının özellikle çocuklarda kanserojen etkide bulunan kimyasallar içerdiğini belirtmişti. Nutella’nın yanı sıra çok bilinen tatlı ürünleri olan Ben & Jerry’s, Cadbury’s Chocolate ve Clover gibi markaların da palmiye yağı kullandığı biliniyor.
Nutella ve palmiye yağı iddialarının gündeme gelmesiyle EFSA, duruma dair detaylı bir bildiri hazırlayarak tüketicileri bilinçlendirmeyi planladığını belirtti.
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