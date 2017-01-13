Pazarcıklılar 7’inci dayanışma gecesinde buluştu

ALTI yılı aşkın bir süredir Pazarcık toplumuna ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda faaliyet yürüten Pazarcıklılar Derneği, 7. Dayanışma Gecesini gerçekleştirdi.

Etkinlik hakkında yazı bir açıklama yapan yetkililer, faaliyete başladıktan bu yana gerçekleştirdikleri etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Paz-Der tarafından yapılan açıklama şöyle: “Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz faaliyetlerimize her geçen gün yenisini ekleyerek devam etmekteyiz. Bizler gönüllülük esasına dayalı bu çalışmada ailemizi, işimizi ve zamanımızda ödün vererek sosyal dayanışmamıza gönül veren tüm hemşerilerimize elimizden geldiğince hizmet vermeye çalışıyoruz. Amacımız bilinçli, duyarlı ve üretken bir toplum mekanizmasını daha sağlıklı ve mutlu yarınların oluşmasında etkin bir yöntem olacağı bilinci ile hiç kimsenin ideolojik düşüncesini sorgulamadan sosyal ve kültürel alanda toplumumuza verebileceğimiz hizmetler üzerinde durmak ve o yönlü faaliyet de bulunmaktır. Bu süreci biz başlattık, gelin hep beraber sürdürelim. Bilindiği gibi bu tür oluşumlar insan kaynaklı büyür, güçlenir. Kurumsal olarak üç yıla aşkın bir süredir yürütmüş olduğumuz faaliyetlerimize eğitim, futbol, saz kursları, eğitim seminerleri, tercümanlık hizmetleri, kadınlar günü, kahvaltı günleri, kır gezileri, aşure günleri, bayramlaşma, dayanışma geceleri düzenleyerek sosyal faaliyetlerine devam etmektedir. Kurumumuz Londra’da faaliyet gösteren 16 sivil toplum örgütü ve kurumu ile birlikte Demokratik Güç Birliği platformuyla ortak çalışmalar yürütmüş olup Ortadoğu’da (dünya genelinde) yaşanan olumsuz gelişmelere karşı duyarsız kalmamış birçok eyleme, yürüyüşlere, protesto gösterilerine katılmış, maddi ve manevi destek sağlamıştır. 7. dayanışma gecemize destek olan tüm hemşerilerimize ve sponsorlarımıza teşekkür eder, Yeni yılın başarı, sağlık ve huzur getirmesini dileriz.”