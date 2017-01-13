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Perakende sektörü yılbaşı satışından memnun

— 13 Ocak 2017

İngiltere’de perakende sektöründe mağaza ve internet üzerinden satışlar Noel ve yılbaşı öncesinde, Brexit sonrası endişelerine rağmen artış gösterdi.

Marks & Spencer, Tesco ve Primark satışlarını beklentilerin üzerinde artıran perakende devleri arasında yer aldı.

Hazır giyimde dünyanın önde gelen zincirlerinden Marks & Spencer son 6 yılın en iyi Christmas satışlarını bu yıl yakaladı. 31 Kasım’a kadar olan 13 haftalık dönemde satışlarını yüzde 2.3 artırdı.

Tesco’nun aynı dönemdeki satışları yüzde 1 buçuk artarak 2011’den sonra en yüksek seviyesine çıkarken Primark’ın toplam satışları yıllık bazda yüzde 11 arttı. (euronews)

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