Perakende sektörü yılbaşı satışından memnun— 13 Ocak 2017
İngiltere’de perakende sektöründe mağaza ve internet üzerinden satışlar Noel ve yılbaşı öncesinde, Brexit sonrası endişelerine rağmen artış gösterdi.
İngiltere’de perakende sektöründe mağaza ve internet üzerinden satışlar Noel ve yılbaşı öncesinde, Brexit sonrası endişelerine rağmen artış gösterdi.
Marks & Spencer, Tesco ve Primark satışlarını beklentilerin üzerinde artıran perakende devleri arasında yer aldı.
Hazır giyimde dünyanın önde gelen zincirlerinden Marks & Spencer son 6 yılın en iyi Christmas satışlarını bu yıl yakaladı. 31 Kasım’a kadar olan 13 haftalık dönemde satışlarını yüzde 2.3 artırdı.
Tesco’nun aynı dönemdeki satışları yüzde 1 buçuk artarak 2011’den sonra en yüksek seviyesine çıkarken Primark’ın toplam satışları yıllık bazda yüzde 11 arttı. (euronews)
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