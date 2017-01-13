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Türk Lirası, büyük planları tehlikeye atıyor

— 13 Ocak 2017

 

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Türk lirasındaki düşüşün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için kurduğu büyük planları” tehlikeye attığını” yazıyor.

FT yazarı Mehul Srivastava’nın imzasıyla yayınlanan yazıda, Türk lirasının değer kaybetmesinin “neredeyse her sektörden yapılan tasfiyelerin getirdiği kasvet ortamını kötüleştirdiği” belirtildi.

“Geçen yıl darbe girişimini atlattıktan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir planı vardı: Anayasayı elden geçirirken ekonomiyi birarada tut, sonra da söz verdiğin siyasi istikrarı yatırımcılara sunacağın ‘Hoşgeldiniz’ paspasına dönüştür. Ancak sonrasında Türk lirası erimeye başladı.”

FT gazetesinin yer verdiği yazıda, “2017’nin ilk iki ticari haftasında yüzde 12 düşen döviz kuru, Türkiye’ye her şeyden daha büyük bir ekonomik zafiyet getirdi: Büyük bir belirsizlik döneminde ithalata bağımlılık ve yabancı paraya bel bağlama hali” ifadeleri yer aldı

TASFİYELER NEDENİYLE İŞ DÜNYASI VE KAMUDA ‘KORKU’ HAKİM

İş dünyası ve kamuda tasfiyeler nedeniyle “korkunun” hakim olduğu belirtilen yazıda, ismini vermek istemeyen şirket yöneticilerinin “ortaklarının ya da yöneticilerinin hapse girmesi”, “tedarikçilerinin kepenklerini kapatması” gibi endişelerine işaret edildi.

Yazıda ayrıca, bilinen bir aile holdinginin liderinin “Her şey çok hızlı, öngörülemez bir şekilde değişiyor, bu yüzden toz dumanın yatışmasını beklemeyi tercih ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Kaygılar şimdiden ekonomik beklentileri vurdu; büyüme geçen yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 1.8 küçüldü. Serbest düşüşteki lira nedeniyle ekonomistler, duraklama ihtimalinden endişe ediyor”

Merkez Bankası’nın faiz oranına ilişkin kararını iki hafta içinde açıklayacağı hatırlatılan yazıda, bundan 3 gün sonra da uluslararası derecelendirme şirketi Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu duyuracağı kaydedildi:

“Eğer Fitch, Türkiye’yi elinde kalan tek yatırım derecelendirme notundan mahrum ederse, lirayı daha büyük zorluklar bekliyor.” (bbctürkçe)

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