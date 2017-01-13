UETD’liler Portsmouth’da buluşacak

Nutella’dan kanserojen madde iddiasına karşı kampanya— 13 Ocak 2017
Nutella’nın imalatçısı Ferrero yağın güvenli olduğunun vurgulandığı bir reklam kampanyası başlattı.
UETD UK’nin Portsmouth şubesinin gerçekleştireceği Hampshire bölgesinde yaşayan aileleri bir araya getirmek için Kermes düzenleyecek. Gönülleri bir araya getirmeyi hedefleyen etkinlik 15 Ocak Pazar günü saat 14:00-17:00 arası Bransbury Park PO4 9 Portsmouth adresinde gerçekleşecek.
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