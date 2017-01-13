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UETD’liler Portsmouth’da buluşacak

— 13 Ocak 2017

UETD UK’nin Portsmouth şubesinin gerçekleştireceği Hampshire bölgesinde yaşayan aileleri bir araya getirmek için Kermes düzenleyecek. Gönülleri bir araya getirmeyi hedefleyen etkinlik 15 Ocak Pazar günü saat 14:00-17:00 arası Bransbury Park PO4 9 Portsmouth adresinde gerçekleşecek.

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