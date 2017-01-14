Aksular Restaurant’ta herkese ayrı menü

Bakanı, polise şikayet etti— 14 Ocak 2017
İngiliz bir profesör, İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd’un göçmenlikle ilgili yaptığı konuşmasında nefret suçu işlediğini öne sürerek bakanı polise şikayet etti.
Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ
Palmers Green’de değişik toplum mensuplarına yıllardır geleneksel Anadolu lezzetlerini en kaliteli biçimde sunan Aksular Restaurant, menü zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Aksular, başta kebap ve pide çeşitleri olmak üzere sulu yemekleriyle de adından söz ettiriyor.
Deneyimli ekibiyle haftanın 7 günü hizmet veren Aksular Restaurant, toplumun buluşma adresi olarak da ön plana çıkıyor.
Sabah 09.00 gece 01.00 saatleri arasında 232-234 Green Lanes, Bowes Park, London, N13 5UD adresinde misafirlerini ağırlayan Aksular Restaurant’tan rezervasyon yaptırmak için 020 8886 3503 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
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