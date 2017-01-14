Bakanı, polise şikayet etti

Oxford Üniversitesi Profesörü Joshua Silver, şikayetine ilişkin açıklamasında, bakanın kendi siyasi hedeflerini desteklemek üzere geçen ekim ayında yaptığı göçmenlik sistemine ilişkin konuşmasının nefret içerikli olduğunu söyledi.

Silver’in şikayeti üzerine hareket geçen İngiliz polisi de Bakan Rudd’un konuşmasının “nefret olayı” olarak ele alındığını kaydetti. Polis, olayın kayıtlara, “suç teşkil etmeyen nefret olayı” olarak geçtiğini bildirdi.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, geçen ekim ayında partisinin yıllık kongresinde, ülkesindeki göçmenlik sistemine ilişkin yaptığı konuşmada, göçmen sayısının kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayarak hükümetin Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden gelen göçü azaltmak için çalışmalar yapacağını duyurmuştu.

Rudd ayrıca göçmen işçileri tercih eden işverenlere yönelik kuralların sıkılaştırılacağını söyleyerek “Getireceğimiz göçmenlik sistemi kendi vatandaşlarımızı korurken Britanya‘nın çıkarlarını da ön planda tutacak.” ifadelerini kullanmıştı. (Haberler.com)