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Birlik Cemi gönülleri bir araya getirdi

— 14 Ocak 2017

LONDRA’DA bağlanan Birlik Cemi, Alevi vatandaşları bir araya getirdi.

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevinde yapılan Birlik Cemi, Dertli Divani Baba ve Ali Dereli Dede öncülüğünde gerçekleşti.

Serçeşme’den,  “Baba” olarak, Cem yürütmek için Londra’ya gelen Dertli Divani, Cem Erkanı başlamadan önce, Cem’e katılan canlara, Alevilik ve yolun öğretisini anlattı ve Cem erkanları hakkında bilgilendirme yaptı. Birlik Cemi 12 Hizmetle başladı. Deyiş ve nefesler Dertli Divani Baba önderliğindeki zakirlerle söylendi. Seher Ağbaba ve Saffet Yörükel’in çalıştırdığı, İAKM ve Cemevi semah ekipleri Cem’de semah döndüler. Katılımın yoğun olduğu Cem’den sonra, ceme katılan canların getirdiği lokmalar ve adak kurbanları lokma olarak dağıtıldı.

CEMEVİNDE İRFAN DERSLERİ

Dertli Divani Baba önderliğinde geçen Cuma başlayan Mekteb-i İrfan dersleri bu hafta da devam edecek. Hakka yürüme erkanı yürüten, Cemlerde hizmet gören ve bağlama çalan bütün canlar için önemli bir Alevilik okulu olan Mektebi irfan dersine her yaştan katılımcı vardı. Dertli Divani Baba, öğretisine başlamadan önce; “Hepimiz bu muhabbetlerde boş kabımızı doldurmaya, eksiğimizi tamamlamaya çalışacağız.” diye belirtti. Derste zakirler tarafından okunan deyişler yorumlandıktan sonra dört kapı kırk makam, pir mürşit, rehber insan-kamil kavramı üzerine muhabbet devam etti.

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