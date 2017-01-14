Hackney’de kadın polise bıçaklı saldırı

Londra’nın Hackney bölgesinde, Stoke Newington High Street üzerinde meydana gelen olayda hırsızlık yapan bir genç, kendisini yakalamaya çalışan kadın polise bıçakla saldırdı.

Polis memuru Carroll Weeden, tek başına devriye gezdiği anda karşısından gelen bir gencin, yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu çaldığını görerek peşine düştü. Kısa bir kovalamacadan sonra 18 yaşındaki genci yakalayıp, tutuklamaya çalışan memur Weeden, bu gencin bir anda bıçaklı saldırısına uğradı. Memur Weeden, saldırıdan kurtulup, çevredekilerin de yardımıyla genci tutukladı. Bu arada yaşanan olay sırasında kadın polis memuru aldığı bir yumruk darbesi nedeniyle kolundan hafif şekilde yaralandı.

Metropolitan Police sözcüsü olayın Perşembe günü saat 17.40 suarında Stoke Newington High Street ile Tyson Street’in birleştiği kavşakta gerçekleştiğini söyledi. Hackney Polisi’nden Müfettiş Iain Williams ise polis memuru Weeden’in, sokak soygunu şüphelisini yakalamak için cesurca hareket ettiğini belirtti. Müfettiş Williams, polis memuruna yine cesurca yardım eden insanlara da saygı duyduğunu ifade etti.