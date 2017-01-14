Kim’inkinden daha büyük

KIM Kardashian’ın bir numaralı rakibi olarak gösterilen Nikki Mudarris, L.A Lakers’ın maçında tüm gözleri üzerine topladı.

Özellikle erkek seyircilerin bakışlarına hedef olan Nikki Muddaris adeta maçın önüne geçti. Instagram hesabından paylaştığı birbirinden çılgın pozlarla meşhur olan Nikki Mudarris’in kötü giden Lakers’tan daha çok izleyici çektiği kesin.