Kim’inkinden daha büyük

Bakanı, polise şikayet etti— 14 Ocak 2017
İngiliz bir profesör, İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd’un göçmenlikle ilgili yaptığı konuşmasında nefret suçu işlediğini öne sürerek bakanı polise şikayet etti.
KIM Kardashian’ın bir numaralı rakibi olarak gösterilen Nikki Mudarris, L.A Lakers’ın maçında tüm gözleri üzerine topladı.
Özellikle erkek seyircilerin bakışlarına hedef olan Nikki Muddaris adeta maçın önüne geçti. Instagram hesabından paylaştığı birbirinden çılgın pozlarla meşhur olan Nikki Mudarris’in kötü giden Lakers’tan daha çok izleyici çektiği kesin.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak