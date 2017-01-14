KOÇGİRİ FC (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle anlattılar)

Hackney’de kadın polise bıçaklı saldırı— 14 Ocak 2017
Londra’nın Hackney bölgesinde, Stoke Newington High Street üzerinde meydana gelen olayda hırsızlık yapan bir genç, kendisini yakalamaya çalışan kadın polise bıçakla saldırdı.
Koçgiri FC, Türk Ligi İkinci Küme’deki ilk sezonunda ilk yarıyı başarılı bir sonuçla ikinci sırada tamamladı. Koçirili’ler devreyi böyle değerlendirdi.
Koçgiri (Önder Açıl)
Hedefimiz öncelikle spora ve gençliğe hizmet olacaktır. Bu çizgimizden ayrılmayacağız. Bu sezon ilk senemiz. Şampiyonluk gibi bir hedefimiz yok. 2. Küme’nin şampiyonluk için en güçlü adaylarını GS FC ve Küçük Kaymaklı olarak görüyoruz. Bu güzel yarışta başarılar dileriz. Bizim hedefimiz 20 yıl sonra da burada olmaktır. Köklü bir camia olmak niyetindeyiz. Bunun için de aramızda tecrübeli arkadaşlarımız bulunuyor. Herkesin bildiği, tanıdığı işadamlarının da desteklerini aldık. En önemlisi de Koçgiri toplumunun desteğini aldık. 2017’nin toplumumuz ve kulüplerimiz için sağlıklı, huzurlu ve çoşkulu geçmesini diliyoruz.
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