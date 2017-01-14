Meclis’te DEAŞ ve Kıbrıs kapışması

Bakanı, polise şikayet etti— 14 Ocak 2017
İngiliz bir profesör, İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd’un göçmenlikle ilgili yaptığı konuşmasında nefret suçu işlediğini öne sürerek bakanı polise şikayet etti.
3 yıl önceki Musul Başkonsolosluğu görevi sırasında 43 personeliyle birlikte konsolosluğu basan DEAŞ tarafından kaçırıldıktan sonra serbest kalan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ın, Cenevre görüşmelerine yönelik, “basbayağı Kıbrıs’ı satıyorsunuz” çıkışı TBMM’de ilginç bir tartışmaya yol açtı. Yılmaz, “Seni elçiliğinden alan devlet yine vermeyecek. Seni vermedik Kıbrıs’ı verir miyiz be” diye laf atan AK Partililere, “Sen sattın beni, ne kurtardın, teslim ettin” tepkisini verdi.
Tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:
CHP’li Öztürk Yılmaz: Sayın Cumhurbaşkanı kamuoyunda söylüyor ama Cenevre’de verilen harita var, yüzde 29,2 ve hala bunu da Rumlar kabul etmemiş, ‘daha ineceksiniz’ diyor. Bu verilen yerlere 100 bin Rum’un yerleştirileceğini sağır sultanbile duydu. Bunun dışında KKTC’de kalacak topraklara da mülkiyet çerçevesinde 50-60 bin Rum’un geleceğini de herkes biliyor. Ya neyi saklıyorsunuz? Çıkın deyin ki, ‘biz vermiyoruz’, dağıtın masayı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı: Vermiyoruz, vermiyoruz.
Yılmaz: Veriyorsunuz işte. Basbayağı Kıbrıs’ı satıyorsunuz.
Çamlı: Biz aldık, vermiyoruz. Hadi bakalım.
AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk: Seni kurtardığımız gibi işte. Rahat ol, rahat.
Çamlı: Seni elçiliğinden alan devlet yine vermeyecek.
Yılmaz: Sen sattın beni, ne kurtardın? Teslim ettin. Konuşturma beni.
Öztürk: Sen kendi kendine mi kurtuldun?
Yılmaz: Teslim ettin. Konuşturma burada. Terbiyesiz.
Öztürk: Vermeyiz biz Kıbrıs’ı, sen rahat ol. Seni vermedik Kıbrıs’ı verir miyiz be. (Hürriyet.com)
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