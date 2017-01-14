Obezite ve diyabetle mücadeleye yardım edebilecek idrar testi

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İngiltere’de bilim insanları besinlerin ne kadar sağlıklı olduğunu gösteren bir idrar testi geliştirdi. Araştırmacılar test sonuçlarının obezite ve diyabet gibi hastalıklarla mücadelede faydalı olacağına inanıyor.

Londra’da Imperial College, Newcastle Üniversitesi ve Aberystwyth Üniversitesi’nin ortak çalışması sonunda geliştirilen testle kilo verme hedeflerinde ilerleme sağlanması hedefleniyor.

Sonuçları Lancet Diyabet ve Endrokrinoloji bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre test, vücut tarafından işlenen gıdaların kimyasal maddelerini saptıyor.

Araştırma ekibi testin iki yıl içinde yaygın olarak kullanılmaya başlanacağına inanıyor.

İdrar örnekleri kimyasal maddelerin yapısının saptanması için analiz edilirken proton nükleer mıknatıs rezonans izgegözlem ismi verilen bir teknik kullanılıyor.

Bu yöntemle hem kısa süre önce sindirilen gıdalar hem de yeme alışkanlıkları tespit ediliyor.

Araştırmaya göre insan vücudu meyve, sebze, balık ve farklı türdeki etleri öğütürken idrarda farklı izler bırakıyor.

Test ise ayrıca vucüt metabolizması ve mide sağlığının ölçülmesi için kimyasalları da inceliyor.

Imperial College’dan Dr. Isabel Garcia-Perez “Bu sonunda sağlıklı bir hayat tarzına sahip olmak amacıyla bireysel diyet denetimi için bir araç olacak” dedi.

Garcia-Perez “15 adet patates kızartması ve iki sosis yiyen bir insan hakkında testin bize bir şey söylediği noktada değliz henüz ama o da yolda ” diye konuştu.

Buna benzer araştırmalarda insanların yüzde 60’ının yediklerini doğru olarak bildirmedikleri ortaya çıktı.

SAĞLIKLI BESLENİLİYOR MU, ANLAYABİLECEĞİZ

Profesör Gary Frost “Bu testle birinin sağlıklı beslenip beslenmediğini anlayabileceğiz. Ne kadar kiloluysanız yediklerinizi o kadar saklama eğiliminiz olur. İnsanların evde ne yediğini anlatması çok zor, bu da büyük bir sorun” dedi.

Uzmanla testin pek çok insan üzerine yapılmasının, İngiltere genelinde ne tür gıdaların tüketildiği konusunda da fikir verebileceğini düşünüyor.(bbctürkçe)