Polisten Londra’da tecavüzcü avı

Polis, Londra’daki Victoria Park’ta bir kadına tecavüz eden kişiyi bulmak için insan avı başlattı.

Cuma gece yarısından sonra Victoria Park yakınındaki Grove Road’da evine gitmek için yürüyen 24 yaşındaki kadının karşısına çıkan bir adam, onu yakındaki çalılıklara sürükleyerek tecavüz etti.

Saldırganın beyaz, 30-40 yaşları arasında 5ft 8inç boyunda olduğu kapişonlu siyah bir giysisi, mavi bluejean ve spor ayakkabı giydiği belirtildi. Saldırganın Londra aksanıyla konuştuğu da vurgulandı. Metropolitan Police sözcüsü, olayın Cinsel Suçlar, İstismar ve Kötüye Kullanma Birimi’ne bağlı dedektifler tarafından soruşturulduğunu, şu ana dek herhangi bir tutuklama yapılmadığını açıkladı.

Olayla ilgili olarak bilgi sahibi bulunanların 0208 733 5999 veya 101 numaralı polis telefonlarına, 0800 555 111 numaradan Crimestoppers’a, @MetCC tweet adresine, crimestoppers-uk.org adresine başvurabilecekleri de vurgulandı.