Uçakta çıkan kavga İstanbul’a zorunlu iniş yaptırdı

Obezite ve diyabetle mücadeleye yardım edebilecek idrar testi— 14 Ocak 2017
İngiltere’de bilim insanları besinlerin ne kadar sağlıklı olduğunu gösteren bir idrar testi geliştirdi.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan Londra’ya giden Middle Eastern Airlines (Ortadoğu Havayolları) uçağında kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine uçak İstanbul’a acil iniş yaptı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde biri genç biri daha yaşlı olmak üzere iki yolcu kavga ederken görülüyor. Videoda, daha genç olan yolcunun, yaşlı yolcuyu defalarca yumrukladığı kaydedildi. Olay kısa sürede yumruklaşmaya dönerken, araya girenlere rağmen tarafların öfkesi dinmek bilmiyor.
Beyrut’taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’ndan İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmek için havalanan uçaktaki olayın Çarşamba günü yaşandığı bildirildi. (cnntürk)
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