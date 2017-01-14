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Uçakta çıkan kavga İstanbul’a zorunlu iniş yaptırdı

— 14 Ocak 2017

 

 

Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan Londra’ya giden Middle Eastern Airlines (Ortadoğu Havayolları) uçağında kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine uçak İstanbul’a acil iniş yaptı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde biri genç biri daha yaşlı olmak üzere iki yolcu kavga ederken görülüyor.  Videoda, daha genç olan yolcunun, yaşlı yolcuyu defalarca yumrukladığı kaydedildi. Olay kısa sürede yumruklaşmaya dönerken, araya girenlere rağmen tarafların öfkesi dinmek bilmiyor.

Beyrut’taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’ndan İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmek için havalanan uçaktaki olayın Çarşamba günü yaşandığı bildirildi. (cnntürk)

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