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12 yaşındaki çocuğa gün ortasında tecavüz

— 15 Ocak 2017

İngiltere Manchester‘da 12 yaşındaki bir kız öğrenci gündüz saatlerinde cadde üzerinde tek başına gezdiği sırada arkadan kendisini yaklaşıp kavrayan 16 yaşındaki bir genç erkek, 12 yaşındaki kızı zorla bir dar sokağa götürüp tecavüz etti. Saldırganın henüz çocuk sayılan bir yaşta olması ise herkesin dikkatini çekti.

Polisler genç kıza tecavüz eden gencin eşgalini çevre sakinleri ile paylaştı.Çevre sakinlerinin yardımı ile polis tarafından kısa süre içinde yakalan tecavüzcü genç tutuklandı.

Polis ayrıca bu tür durumlarda vatandaştan kendileri ile en kısa süre içinde iltişime geçmelerini söyledi. Polis yetkilileri bu tür olayların önüne geçmek için daha fazla polisin şehir içinde devriye gezeceğini söylediler. (haberler.com)

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