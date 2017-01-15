Londralı’ların galibiyet günü

İngiltere Premier Lig’deki 21. hafta maçlarında şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea, Arsenal ve Tottenham ile Slaven Bilic‘in çalıştırdığı West Ham United, sahadan farklı galibiyetlerle ayrıldı.

Lider Chelsea, bu sezon alt sıralarda dolaşan Leicester City’yi 3-0 gibi, net skorla geçti. Rakip sahada oynamasına karşılık maç boyunca etkili ataklar yapan Chelsea, ilk yarısını da 1-0 önde götürdğü maçı farklı kazandı. İlk iki golü Alonso (6-51) atarken, son gol Pedro (71)’dan geldi. Hafta arası Teknik Direktör Conte ile tartışan Dieogo Costa bu maçın kadrosunda yer almadı.

Küme düşmeme mücadelesi veren Swansea City ile deplasmanda karşılaşan Arsenal, Fransız forveti Olivier Giroud’nun 37. dakikada golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Cork ve Naughton’ın 13 dakika içinde kendi kalelerine attıkları gollerle farkı açan başkent temsilcisi, Alexis Sanchez’in 73. dakikada perdeyi kapatan golüyle sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı. Puanını 44’e çıkaran Arsenal, maç fazlasıyla puan cetvelinde yeniden ilk dört takım arasına yükseldi.

Hastalığı nedeniyle 26 Aralık 2016’dan bu yana forma giyemeyen Arsenal‘in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, 79 dakika sahada kaldı. Hafta içinde kulübüyle yeni sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Giroud, bu maçta attığı golle beraber kaleyi bulan son 18 şutunun 13’ünde skor üretmeyi başardı.

Swansea City, 2014 yılının ekim ayında oynanan Queens Park Rangers-Liverpool maçından bu yana Premier Lig’de kendi kalesine iki gol atan ilk takım oldu.

Derbi maçta Chelsea‘nin 13 maçlık galibiyet serisine son veren Tottenham, sahasında ağırladığı West Bromwich Albion‘ı 4-0 yenerek, üst üste altıncı maçından da üç puanla ayrıldı. Harry Kane‘nin “hat-trick” yaptığı maçta diğer golü McAuley kendi kalesine attı.

Fransız yıldızı Dimitri Payet’nin takımdan ayrılmak istemesiyle gündeme gelen West Ham United da haftayı üç puanla kapatan bir başka Londra ekibi oldu. Ev sahibi takım, Payet’nin 18 kişilik kadroda yer almadığı maçta Crystal Palace‘ı 20 dakika içinde Feghouli, Carroll ve Lanzini’nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Hırvat teknik adam Slaven Bilic‘in çalıştırdığı West Ham United, gol atamadan kaybettikleri Leicester City ve Manchester United yenilgilerinin ardından aldığı bu galibiyetle puanını 25’e yükseltti.

Premier Lig’de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Burnley – Southampton: 1-0

Hull City – Bournemouth: 3-1

Sunderland – Stoke City: 1-3

Watford – Middlesbrough: 0-0