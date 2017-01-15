Çıplak gezerek fenomen oldu

İngiltere ‘Ortak Pazardan Çıkacak’ iddiası— 15 Ocak 2017
May’in Birleşik Krallık’ın ortak pazar ve gümrük birliğinden çıkmaya hazır olduğunu söyleyeceği ileri sürüldü.
MİLYONLARCA insan gidip gezdiği yerlerde çektiği selfie pozlarını sosyal medya sayfalarında paylaşıyor.
Tıpkı Polonyalı Magdalena Wosinska gibi. Ama onun durumu biraz farklı. Çünkü o, gittiğ i yerlerde çektirdiği çıplak pozlarını takipçileriyle paylaşıyor ve bu yolla da sosyal medyada hazırı sayılır bir şöhret elde etti. Bir fotoğrafçı olan Magdalena Wosinska, gittiği yerlerde; bazen bir plajda, bazen bir dağın doruklarında hatta bazen bir uçağın yanında tamamen soyunup poz veriyor.
Genç kadın, bu sayede Instagram’da da yüzbinlerce takipçi kazandı. agdalena Wosinska, fotoğraflarının herhangi bir zamana ait olmadığını söylüyor. Genç kadın, bu projeyi “çıplaklığın basitliğinden” yola çıkarak gerçekleştirmeye karar verdiğini anlatıyor. Wosinski, Foam dergisine verdiği röportajda “Çıplaklık “zamansız” bir durum. Siz çıplakken kimse sizin hangi toplumsal sınıfı, hangi statüye sahip olduğunuzu söyleyemez” diye konuştu.
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