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İngiltere 1,3 milyar sterline ‘Gelgit Türbiniyle’ enerji üretecek

— 15 Ocak 2017

 

İngiltere‘nin Galler bölgesinin güney kıyısında toplam 1,3 milyar sterlin yatırımla gelgit lagünü kurularak elektrik üretileceği belirtildi.

Bristol Kanalı yakınlarındaki Swansea Körfezi’ne kurulması planlanan ve İngilteretarafından projeye ilişkin bağımsız değerlendirme raporu hazırlaması için görevlendirilen Eski Enerji Bakanı Charles Hendry, hükümetin projenin finansmanı destekleme kararında olduğunu vurguladı.

BBC Radio 4’e konuşan Hendry, “Eğer 120 yıllık süresi olan bir proje için maliyetlere bakarsanız, hane halkı başına 30 yılda 30 peni düşüyor. Bu bir şişe süt fiyatından az. Bu anlamda yeni bir endüstri oluşturabiliriz.” ifadelerini kullandı.

İngiltere hükümeti uzun vadede gelgit lagünü projelerinin sayısını artırarak santralleri birbirine bağlamayı planlıyor.

Swansea Körfezi projesinde ise toplam 16 gelgit türbini ile Galler‘de 150 bin haneye 120 yıl süreyle elektrik enerjisi sağlanması hedefleniyor.

İngiliz Tidal Laggoon Power şirketi de projenin inşaatına 2018 yılında başlanmasının ve 3 yılda tamamlanmasının planlandığını açıkladı. (aa)

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