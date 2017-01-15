Kıbrıslı Deniz Besim dördüncü kitabının hazırlığında

Kendisiyle yaptığımız kısa sohbette Besim, bizlere yaratıcılığının ufuklarını ve yaratım sürecinin ilginç sırlarını açtı.

Hem kişisel hem de doğadan esintilerin ilham kaynağı olduğu kitaplarında Deniz Besim, insan ve doğa ilişkisini çok farklı biçimlerde ele alan bir üsluba sahip. Öyle ki, Besim, Londra Gazete’ye konuşurken yazılarının yaratım sürecinde çok farklı ilham kaynaklarından esinlendiğini belirtti. İnsanları, doğayı ve hayvanları gözlemlemeyi işinin bir parçası olarak nitelendiren Besim, doğa ve duyguların birleştiği noktada yazılarının hayat bulduğunu belirtti.

Fate and Fortune Createspace (Kader ve Kısmet Yaratımı), The Sky that Falls (Düşen Gökyüzü) ve The Valley that Calls (Çağıran Vadi) isimli üç kitabının üzerine şu an dördüncü kitabını yazmakta olan Besim, dördüncü kitabının The Sky that Falls eserinin bir nevi devamı olacağını, bu sebeple de isminin “The Sky that Falls Again” (Yeniden Çağıran Vadi) olarak belirlendiğini belirtti.

“Okurlarımı daha önce belki de fark etmediği duygularla ve karakterlerle tanıştırmayı ve hatta o karakter ve duygularda kendilerini bulmalarını sağlamayı seviyorum.” diyen Besim, aynı zamanda uzun yıllar boyunca Londra’da yaratıcı yazarlık dersleri de verdiğinin altını çiziyor. Empati ve sanatın iç içe geçtiği bir çizgide yer almayı sevdiğini belirten Besim, eserlerinde karakterlerin duyguları ve bu duyguların diğer karakterlerdeki iz düşümlerine oldukça sık yer veriyor. Bunu da, toplumdaki “Bu kişi benim hakkımda ne düşünür?” “Acaba doğru yapıyor muyum?” gibi sorularla hikayelerde ortaya çıkardığını belirtiyor. Aile, çocuk, ilişkiler, iklim ve doğa gibi konuların öne çıktığı hikaye ve şiirlerde, Besim tarzının sembolik ve pastoral bir tarzda olduğunu belirtiyor.

Deniz Besim’in kitaplarına erişim için web sitesi poetry-heaven.my-free.website.com adresinden kendisine ulaşılabilir.