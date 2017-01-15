KÜÇÜK KAYMAKLI (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle anlattılar)

Tesco 1000 kişiyi işten çıkaracak— 15 Ocak 2017
İNGİLİZ perakende zinciri Tesco 1000 çalışanının işten çıkarılacağını açıkladı.
Küçük Kaymaklı, Türk Ligi 2.Küme’de ilk sezonunun devresini üçüncü sırada kapattı. Onların ilk yarı değerlendirmesi şöyle:
Küçük Kaymaklı (Mehmet Mehmet)
Küçük kaymaklı, sezona çok iyi başlangıç yaptı. Biz ligin yeni takımıyız. Büyük bir gelecek ve şampiyonluk için mücadele ediyoruz. 2016 yılı bizim için çok iyi geçti. Şimdi 2017’den de aynı iyi şeyleri umuyoruz. Hedefimiz sezon sonunda Birinci Küme’ye yükselmek. Bunun için çalışacağız.
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