KÜÇÜK KAYMAKLI (Türk Ligi’nde ilk yarıyı böyle anlattılar)

Küçük Kaymaklı, Türk Ligi 2.Küme’de ilk sezonunun devresini üçüncü sırada kapattı. Onların ilk yarı değerlendirmesi şöyle:

Küçük Kaymaklı (Mehmet Mehmet)

Küçük kaymaklı, sezona çok iyi başlangıç yaptı. Biz ligin yeni takımıyız. Büyük bir gelecek ve şampiyonluk için mücadele ediyoruz. 2016 yılı bizim için çok iyi geçti. Şimdi 2017’den de aynı iyi şeyleri umuyoruz. Hedefimiz sezon sonunda Birinci Küme’ye yükselmek. Bunun için çalışacağız.