Londra’nın merkezinde şoför-yolcu kavgası

Güney Batı Londra’da trafiğin yoğun olduğu gece saatlerinde görüntülenen bir kavga şok etti.

Battersea bölgesinde Cuma gece yarısından hemen önce bir Uber taksi şoförü ile yolcu oldukları tahmin edilen bir erkekle ,bir kadın arasında yaşanan kavga uzun süre devam etti. Kavgada kadının erkekleri durdurmaya çalıştığı da belirlendi.

Mick adlı bir siyah taksi şoförü tarafından çekilen ve paylaşılan görüntülerde Queenstown Road’da elinde şoför olduğu sanılan erkek bir silah gibi kullandığı aletle, bir kadının yanındaki erkeğe defalarca vuruyor. Görüntüyü çeken Mick, The Sun Online’a sitesine konuşarak, “Erkeklerin birinde silah vardı, anahtar gibi büyükçe bir aletle adama vuruyordu” dedi.

Metropolitan Police sözcüsü ise 40’lı yaşlardaki Uber taksi sürücsünün Cuma gece yarısından hemen önce 11.45’te erkek bir yolcu tarafından saldırıya uğradığının bildirildiğini aktardı. Olayda bir kadının da yer aldığı, herhangi bir yaralanmanın ve tutuklanmanın olmadığı da sözcü tarafından açıklandı.