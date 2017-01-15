Milli Takım, İngiltere’yi yenerek Avrupa Şampiyonu oldu

İngiltere 1,3 milyar sterline ‘Gelgit Türbiniyle’ enerji üretecek— 15 Ocak 2017
İngiltere’nin Galler bölgesinin güney kıyısında toplam 1,3 milyar sterlin yatırımla gelgit lagünü kurularak elektrik üretileceği belirtildi.
Türkiye, 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere’yi 53-38 yenerek, altın madalya kazandı.
Türkiye, 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere’yi 53-38 yenerek, altın madalya kazandı.
Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İtalya’nın Udine kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, finalde İngiltere ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, İngiltere’yi 53-38 mağlup ederek, Avrupa şampiyonu oldu.(spor vadisi)
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