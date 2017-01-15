Muhasebecilere “vergi kaçırma” suçundan dolayı yakın takip

MALİYE Bakanlığı, yaptığı açıklamada 1 Ocak’tan itibaren kuruluşlara ve bireylere vergi kaçakçılığını teşvik eden şirketlere dair yakın takibe başlanılacağını belirtti. Bakanlık, sırf bu görev için yeni bir ekibin ve yapılandırmanın kurulduğunu açıkladı.

Son zamanlarda özellikle kurumlar ve bireyler arası yapılan muhasebe işlemlerinde vergi ödeme işlemlerinde “kolaylaştırmaya” giden ancak aslında yasal anlamda kural çiğneme olarak görülen yolların, artık HMRC tarafından daha sıklıkla monitör edileceği belirtildi. Bu bağlamda, özellikle Britanya sınırlarından dışarı çıkarılan para miktarları ve bu miktarların çıkarılış amaçları, kara para aklamak ve vergi kaçakçılığı üzerinden muhasebeci işi yapan tüm kuruluş bireylerin çok yakından incelemeye alınacağı belirtildi. Muhasebeci kuruluşların müşterilerine yönelik “kolaylaştırılmış” teknikler ile aslında vergi ödemelerinin kayırmasının aklandığını belirten HMRC, yeni yönetmeliklerle bu şirketler ve kişilere yönelik tam denetlemenin titizlikle yapılacağını ve 2018’de de sonuçlar doğrultusunda gerekli işlemlerin başlatılacağını belirtti.

Bu yol ile HMRC tarihinde ilk kez kuruluşlar arası anlaşmalar ve vergi kaçakçılığı anlamında yapılan girişimlerde çok daha hassas ve detaylı bir soruşturma içerisinde olacak. Hazine’den finans sekreteri Jane Ellison, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Vergi kaçakçılığı ciddi bir suçtur ve bu anlamda bireyleri ve/veya kurumları bu suça teşvik eden ve cesaretlendiren her kuruma dair gerekli cezanın çarptırılması için araştırmalarımız başladı”

Bu konuda şirketlerin de çalışanlarına dair yakın takipte olması gerektiği belirtilirken, herhangi bir çalışanın vergi anlamında yaptığı her türlü yasa dışı girişimin aynı zamanda kurumları sorumlu tutacağı belirtilirken, 30 Eylül 20178’e kadar vergi anlamında tutarsızlığı görülen kurum ve kişilerin yeni ve daha ağırlaştırılmış cezalara çarptırılacağı belirtildi.