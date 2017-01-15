Tesco 1000 kişiyi işten çıkaracak— 15 Ocak 2017
İNGİLİZ perakende zinciri Tesco 1000 çalışanının işten çıkarılacağını açıkladı.
İNGİLİZ perakende zinciri Tesco 1000 çalışanının işten çıkarılacağını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada İngiltere’deki yeniden yapılanma kapsamında 25 dağıtım merkezinden 2’sinin kapatılacağı, bu kapsamda bin çalışanın işine son verileceği belirtildi. Açıklamada haziran ayında yeniden yapılanma doğrultusunda 500 yeni istihdamın da yaratılabileceği belirtildi.
Konuya ilişkin olarak Tesco İngiltere’nin Üst Yöneticisi Matt Davies ise, “Müşterilerimizin ihtiyaçları değiştiği için, işletmelerimizi geleceğe uyumlu şekilde dönüştürmemiz son derece önemli. Bu sebeple İngiltere’deki 2 dağıtım merkezimizi kapatıyoruz.” yorumunu yaptı. Sainsbury’s, Asda ve Morrisons, Alman rakipleri Aldi ve Lidl karşısında da son dönemde pazar paylarını korumakta zorlanmaktaydı. 2016 kasım ayı itibarıyla, Tesco’nun İngiltere’de yiyecek- içecek perakende satış zincirleri arasındaki pazar payı yüzde 28,2 seviyesinde yer alıyor.
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