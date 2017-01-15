“Ulaşıma zam yapılması doğru bir karar mı?”

Londra’da dört milyondan fazla yolcu, Ocak ayı itibariyle zamlı tarife üzerinden seyahat etmeye başladı. Yüzde 2’lik fiyat artışından memnun olmayan kesim, Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadıq Khan’ı, seçim vaadini tutmamakla eleştiriyor. Hatırlanacağı üzere; Khan, başkan seçilirse dört yıl boyunca toplu ulaşım fiyatlarına zam yapmayacağının sözünü vermişti.

Londra Gazete olarak bu hafta, Kuzey ve Güney Londra’da yaşayan Türkçe konuşan toplum üyelerine, ulaşıma yapılan bu zammı nasıl değerlendirdiklerini sorduk. Fiyat artışından memnun olmayan bir kesim bulunmakla birlikte, yapılan zammı ‘verilen kaliteli hizmet’ nedeniyle ‘makul’ olarak değerlendirenler de var.

Sözen LEFKONUKLU

“Günde yaklaşık 1,5 saat yollarda geçiyor. Sabah işe gitmek için otobüsle seyahat ediyorum. Otobüs ücretlerinin 2.5 pound olması bizleri oldukça etkiliyor. Belediye başkanlarının seçim vaatlerini yerine getirmemesi vatandaşta güvensizlik yaratıyor. Genel anlamda baktığımız zaman, verilen hizmetlerden çok şikayetimiz yok. Fakat ulaşımda yaşanan gecikmeler sıkıntı yaratıyor. İşyerime gelmek için sadece belirli bir duraktan trene veya otobüse biniyorum. Eğer trenlerde bir gecikme meydana gelmişse, çalıştığım yere gidene kadar oldukça fazla zaman kaybediyorum. Umarım ulaşımdaki gecikmelere bir düzenleme getirebilirler.”

Hüseyin YÜKSEL

“Lewisham bölgesinde yaşıyorum. Londra merkeze gideceğim zaman underground veya otobüs kullanıyorum. Ulaşıma getirilen zamma vatandaşların kesinlikle tepki koymaları gerekiyor. Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, seçim döneminde, “Ulaşıma önümüzdeki 4 yıl içinde zam yapılmayacak” sözü vermişti. Bu açıklamanın üzerine böyle bir zam, toplumda yöneticilere karşı güvensizlik yaratıyor. Vatandaşların kesinlikle Sadıq Khan’a vermiş olduğu sözü hatırlatmaları gerekiyor. Ayrıca zam konusunda da geri adım atılmalı. Sonuçta vatandaşlar verilen sözlere güvenerek ve inanarak oylarını kullandılar. Fakat ulaşıma zam, eminim ki birçok vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı.”

Ahmet GÜNAY

“Ulaşıma zam konusunda Başkan Sadıq Khan’ın destekçisiyim. Çünkü İngiltere’deki underground ve diğer ulaşım hizmetlerine baktığınız zaman verilen hizmetler kesinlikle bizleri tatmin ediyor. Siyasette bazen verilen sözler tutulamayabilir. Zam konusunun biraz abartıldığını düşünüyorum. Yüzde 2 zam insanların bütçesini çok fazla sarsmaz. Ulaşıma zam getiriliyor, fakat yeni bir düzenlemeyle de, 1 saat içinde başka bir toplu taşıma aracına binerseniz ücretsiz oluyor. Ödediğimiz vergiler, hizmet olarak bize geri dönüyor. İngiltere ulaşım sistemi dünya genelinde ilk üçe girecek bir sistem içeriyor. Bu yüzden gerçekleşen zam konusunda, Sadıq Khan’ın hesap etmediği veya çevresinde bulunan kişilerin de düzenleme yapmasıyla böyle bir karar alındığını düşünüyorum.”

Lokman HACIOĞLU

“Ben Victoria hattının son durağının bulunduğu bölgede yaşıyorum. Londra’nın kuzeyi… Sabah evden işe gitmek için otobüs veya underground kullanıyorum. Eğer underground kullanmak zorundaysam ardından tekrar otobüs kullanıyorum. Bu durum benim işe gitme süremi kısaltsa da ulaşımın Londra’da oldukça pahalı olduğunu düşünüyorum. Ulaşıma zam yapıldığını medyadan öğrendim. Yapılan bu zam mutlaka İngiltere ekonomisine faydalı olacaktır. Ancak öte yandan, siyasilerin vatandaşlara verdiği sözleri de tutması gerekiyor. Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, ulaşıma 4 yıl boyunca herhangi bir zam olmayacağını söylemişti. Dolayısıyla gerçekleşen zamdan dolayı insanların aklında bundan sonra hep soru işaretleri olacak.”

Cenk TUFAN

“Ulaşıma yüzde 2 oranında zam, çoğu insanın hayatını etkilemez. Çünkü İngiltere’de çalışıp para kazandığınız takdirde yapılan zamlar bütçenizi fazla sarsmaz. Eğer sıkıntıları dile getirmek gerekiyorsa, otobüslerde yemek yiyen ve çöp atan insanlara yönelik birtakım caydırıcı uygulamalar yapılmalıdır. Ayrıca; ben bir dönem, gece geç saatlerde iş yerinden çıktığım zaman underground olmadığı için otobüs kullanmak zorunda kalıyordum. Fakat şu an gece undergroundları faaliyete girdi. Bu yüzden verdiğimiz paraların karşılığını kesinlikle aldığımızı düşünüyorum.”

Ali ÜNÜVARDI

“Kesinlikle underground hizmetlerinin iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Londra’nın istediğiniz bölgesine rahatlıkla ve hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Fiyat artışları dışında underground ve otobüslerle ilgili çok fazla sorun olduğunu düşünmüyorum. Başkan Sadıq Khan yapmış olduğu açıklamada ulaşıma 4 yıl boyunca zam gelmeyeceğini açıklamıştı. Bu konuda açıkçası çok fazla yapılacak yorum olduğunu düşünmüyorum. Başta da belirttiğim gibi, Londra’da ulaşım kesinlikle dünyanın en iyi hizmetine sahip. Bu yüzden verilen hizmetlerden ve ulaşımın yeterli olmasından memnunum.”

Ramazan FINDIK

“Yapılan zamların, verilen hizmetler karşılığında yeterli olduğunu düşünüyorum. Ulaşımda aldığımız hizmetlerin karşılığında belediyenin böyle bir zam yapması bence normal bir hareket. Geçtiğimiz dönemlere ve eski fiyatlandırmaya baktığınız zaman bugün neden zam yapıldığını görebilirsiniz. Şu an Cuma ve Cumartesi günleri 24 saat boyunca underground ve ulaşım hizmeti veriliyor. Otobüsler ise her gün 24 saat boyunca hizmette… Bu yüzden yapılan zam konusunda belediyenin haklılık payı olduğunu düşünüyorum. Belediye Başkanı Sadıq Khan’ın önceden böyle bir açıklama yapmaması daha doğru bir adım olabilirdi. Fakat siyasi liderlerin birçoğu seçim vaatlerinde bulunuyor ve hangi birisi sözünde duruyor?”

Hüseyin KAYA

“Uzun yıllardır underground kullanamıyorum. Çünkü gerek iş icabı gerekse kendi özel işlerimde kullanabileceğim bir aracım var. Bu yüzden undergroundlarda şu an ne tarz uygulamaların olduğunu ve verilen hizmet konusunda çok fazla bir bilgim bulunmuyor. İngiltere’de ulaşım konusunda yorum yapmam gerekirse; kesinlikle çok kaliteli ve temiz olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden, verilen hizmet karşılığı olarak böyle bir zam yapılması çok anormal karşılanmamalı.”